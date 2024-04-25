Nermin'in Enfes Mutfağı sunucusu Nermin Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Nermin'in Enfes Mutfaği isimli yemek programının sunucus Nermin Öztürk kimdir, evli mi soruları araştırılıyor.
Nermin Öztürk'ün hayatı, kariyeri, yaşı ve evli olup olmadığına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Nermin Öztürk, 1983'te İstanbul'da Boşnak bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Yemek yapma yeteneğinin üstüne giderek eğitimler aldı.
Instagram hesabı üzerinden yaptığı yemek paylaşımlarıyla ünlenen Öztürk, televizyon programlarında yemek yapmaya başladı.
İlk televizyon programına TRT 1'de başladı ve 150 bölüm sürdü.
Daha sonra uzun yıllar Nermin'in Enfes Mutfağı adıyla sunduğu programı Kanal 7'de yayınladı.
2020 yılında Hani Yapamazdım adlı ilk kitabında başarılı olma sürecini ve mücadelelerini anlatıyor.
2024 yılında ise Hayat Mutfağım: Hayatın Acı Tatlı Tuzlu Ekşi Tarifleri adlı yemek kitabını çıkardı.
Şimdilerde Nermin'in Enfes Mutfağı programına Beyaz TV ekranlarında devam ediyor.
2000 yılında Suat Gül ile evlenen Nermin Öztürk, 2021 yılında evliliğinin bittiğini açıkladı.
Üç çocuk annesidir.