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Gelinim Mutfakta Aleyna sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta Aleyna sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yok

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programının yarışmacısı Aleyna ve kayınvalidesi Songül Hanım programda yer almıyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta Aleyna neden yok, elendi mi araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında gelinler kayınvalideleri ile yer alıyor.

Aleyna'nın programda görülmemesi nedeniyle neden yok, elendi mi araştırılıyor. 

Gelinim Mutfakta 1370. bölümden beri ekranda görünmeyen Aleyna ve kayınvalidesi Songül hanımın programda olmama nedenlerini sunucu Nursel Ergin açıkladı. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Ergin, Aleyna'nın geçen haftadan gribal enfeksiyon yaşadığını ve stüdyoda yapılan müdahaleler yetersiz kaldığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi. Gelinim Mutfakta Aleyna sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yok - 1. Resim

Aleyna'nın durumunun kritik olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle yarışmada olmadığı öğrenildi. 

Ergin, yarışmacının yarışma hakkının saklı kaldığını sağlığına kavuştuğunda yarışmaya devam edebileceğini belirtti.

Aleyna Gelin ve Songül Hanım yerine yarışmaya Burçin Başaran ve kayınvalidesi Ayfer Şentürk katıldı. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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