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Gelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 18 Nisan&#039;da çeyrek altını Damla kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde gelinler çeyrek altın yarışına başladı. Çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın 4. bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe puanları ile puan durumu belli oldu. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Yeşim, Damla bugün kaç puan aldı?  

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Nursel Ergin'in moderatörlüğünde gerçekleşen yarışmada, gelinler ve kayınvalideler arasındaki çekişme devam ediyor. Tavuklu çarşaf böreği tarifinin ardından Gelinim Mutfakta da günün birincisi netlik kazandı.

18 Nisan Perşembe günü 1369. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. 

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Damla çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandı - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

DAMLA- 20

ALEYNA- 15

SEDA- 9

YEŞİM- 7

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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