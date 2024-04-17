Gelinim Mutfakta 17 Nisan birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin Yeşim oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü Kirpi Pasta yapan gelinler çeyrek altın yarışına başladı. Çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ikinci bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...
Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba puanları ile puan durumu belli oldu. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Yeşim bugün kaç puan aldı?
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
17 Nisan Çarşamba günü 1368. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.
Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Yeşim aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi yeşim çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU
YEŞİM- 19
DAMLA- 11
ALEYNA- 8
SEDA- 7
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi