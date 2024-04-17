Gelinim Mutfakta 17 Nisan birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin Yeşim oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme:

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Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü Kirpi Pasta yapan gelinler çeyrek altın yarışına başladı. Çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ikinci bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...