Gelinim Mutfakta 5 Nisan'da çeyrek altını Aleyna kazandı! Haftanın kazananı ise Yeşim oldu

Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü geride kaldı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen programda 5 Nisan gününün puan durumu da araştırılırken çeyrek altın ve bileziklerin sahibi olan kişi de araştırıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1.oldu, çeyrek altını kim kazandı? Haftayı kim kazandı? İşte bugünün kazananı ve puan durumu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Yaptığı yemekler ise en yüksek puanı alan kişi çeyrek altını kazanırken haftanın son gününe kadar en fazla puanı toplamayı hedefliyor. Peki bugün kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da, dört farklı gelin yemekleriyle yarışırken, kayınvalideler de kendi gelinlerine yüksek puanlar vermek için 5 Nisan günü yayınlanan bölümde Aleyna, günün kazanan ismi oldu ve çeyrek altını yakasına taktı. 1-5 Nisan haftası boyunca en yüksek puanları toplayan gelin YEŞİM 10 altın bilezik kazandı.

PUAN DURUMU

Bugünün puanları şöyle:

Aleyna- 15

Yeşim- 11

Damla- 9

Özlem- 3

GELİNİM MUTFAKTA 5 GÜNLÜK TOPLAM PUAN DURUMU

Yeşim- 76

Damla- 64

Aleyna- 62

Özlem- 43

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.