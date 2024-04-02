Gelinim Mutfakta günün birincisi 18 puanla çeyrek altının sahibi Aleyna oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen programda 2 Nisan Salı gününün puan durumu da araştırılırken çeyrek altının sahibi olan kişi de araştırıldı. İşte bugünün kazananı ve puan durumu...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Yaptığı yemekler ise en yüksek puanı alan kişi çeyrek altını kazanırken haftanın son gününe kadar en fazla puanı toplamayı hedefliyor. Peki bugün kim kazandı? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?
2 Nisan günü yayınlanan bölümde Aleyna, 18 puan alarak günün kazanan ismi oldu.
PUAN DURUMU
Bugünün puanları şöyle:
ALEYNA- 18
YEŞİM- 17
DAMLA- 11
ÖZLEM- 10
PAZARTESİ GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU?
Pazartesi günü yayınlanan bölümde kazanan ve en yüksek puanı alan haftanın ilk gününde Damla ve Yeşim oldu. Kuraya kalan gelin adayları arasında Damla eksi 2 ceza puanı almasına rağmen çeyrek altının sahibi oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi