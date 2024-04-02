Gelinim Mutfakta günün birincisi 18 puanla çeyrek altının sahibi Aleyna oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme:

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Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen programda 2 Nisan Salı gününün puan durumu da araştırılırken çeyrek altının sahibi olan kişi de araştırıldı. İşte bugünün kazananı ve puan durumu...