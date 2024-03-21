Gelinim Mutfakta 21 Mart günün birincisi Aleyna oldu

Gelinim Mutfakta en yüksek puanı hangi gelin topladı, sorusuna cevap aranıyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 21 Mart Salı Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, 21 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 21 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu mu? 21 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta Puanları sonucunda, bugün çeyrek altını kim aldı?

21 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yeni hafta ile gelinlerin en yüksek puanı alarak çeyrek altın ve final gününde ise 10 altın bileziği almak için mücadele devam ediyor. 21 Mart Perşembe günü yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Aleyna aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Aleyna çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.