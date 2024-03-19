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Gelinim Mutfakta bugünün birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta 19 Mart 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta bugünün birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta 19 Mart 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 19 Mart Salı Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki,19 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu mu? 19 Mart Salı Gelinim Mutfakta Puanları sonucunda, bugün çeyrek altını kim aldı?

19 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yeni hafta ile gelinlerin en yüksek puanı alarak çeyrek altın ve final gününde ise 10 altın bileziği almak için mücadele devam ediyor. 19 Mart Salı günü yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Tuğba aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Tuğba çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta bugünün birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta 19 Mart 2024 - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 19 MART 2024 PUAN DURUMU

TUĞBA- 20

YEŞİM- 17

DAMLA- 13

ALEYNA- 7 

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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