Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta kim gitti?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kim 1. oldu, sorusuna cevap aranıyor. 15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 15 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki,15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu mu? 15 Mart Cuma Gelinim Mutfakta Puanları sonucunda, bugün çeyrek altını kim aldı?

15 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Mart Cuma günü yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. 15 Mart 2024. Gelinim Mutfakta 1345. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Tuğba aldı.Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Tuğba çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Haftanın son gününde, bir hafta boyunca en yüksek puan kazanarak 84 puanla en yakın rakibine 12 puan fark atarak 10 altın bileziğin sahibi gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART 2024 PUAN DURUMU

TUĞBA- 17- 72 puan

YEŞİM- 12- 84 puan

GÖZDE- 13- 53 puan

ALEYNA- 14- 65 puan

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca en düşük puanı alarak elenen gelin Gözde oldu ve yarışmaya veda ettiler.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.