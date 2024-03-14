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Gelinim Mutfakta 14 Mart Perşembe birincisi Yeşim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 14 Mart Perşembe birincisi Yeşim oldu
Gelinim Mutfakta, Yarışma, Puan Durumu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta yarışmasında kim 1. oldu, sorusuna cevap aranıyor. 14 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 14 Mart Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki,14 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu mu? 14 Mart Perşembeı Gelinim Mutfakta Puanları sonucunda, bugün çeyrek altını kim aldı?

14 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Mart Perşembe günü yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. 14 Mart Gelinim Mutfakta birincisi Yeşim oldu. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Yeşim çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta'da günün ilk eksi puanı alan gelin Gözde oldu. İkinci eksi 2 puanı da Aleyna aldı. Son eksi 2'yi ise yine Gözde aldı.

Gelinim Mutfakta 14 Mart Perşembe birincisi Yeşim oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 14 MART 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM- 22
TUĞBA- 19
GÖZDE- 3
ALEYNA- 5

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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