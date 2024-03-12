12 Mart Gelinim Mutfakta birincisi Aleyna oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 16:01 - Güncelleme: 12 Mart 2024 16:01 - Güncelleme:

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12 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 12 Mart Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...