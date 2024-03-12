12 Mart Gelinim Mutfakta birincisi Aleyna oldu
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12 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları, günlük ödül olarak bir çeyrek altın, haftalık ödülde ise 10 bilezik alıyor. Bu nedenle 12 Mart Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu ve çeyrek altın kazandı? İşte, detaylar...
Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki,12 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? 12 Mart Salı Gelinim Mutfakta Puanları sonucunda, bugün çeyrek altını kim aldı?
12 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
12 Mart Salı günü yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta 1342. bölüm sonuçları geldi. 12 Mart Gelinim Mutfakta birincisi Aleyna oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 12 MART 2024 PUAN DURUMU
12 MART Gelinim Mutfakta TUĞBA puan – 16
12 MART Gelinim Mutfakta ALEYNA puan – 21
12 MART Gelinim Mutfakta YEŞİM puan – 15
12 MART Gelinim Mutfakta GÖZDE puan – 5
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi