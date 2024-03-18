Gelinim Mutfakta 18 Mart birincisi ve çeyrek sahibi Yeşim oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 17:49 - Güncelleme: 18 Mart 2024 17:50 - Güncelleme:

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Haftanın her günü Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 18 Mart 2024 Pazartesi Gelinim Mutfakta bileziği hangi gelin kazandı? İşte detaylar...