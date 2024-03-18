Gelinim Mutfakta 18 Mart birincisi ve çeyrek sahibi Yeşim oldu
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Haftanın her günü Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 18 Mart 2024 Pazartesi Gelinim Mutfakta bileziği hangi gelin kazandı? İşte detaylar...
Haftanın ilk günü ekranlara gelen yarışmada bilezikleri kazanan ve elenen gelin merak ediliyor. Peki Pazartesi günü Gelinim Mutfakta bileziği hangi gelin kazandı? İşte detaylar.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
Bugünkü görev Artvin Mantısı (Hıngel) yapmak olan 4 gelin, performanslarına göre puanlarını aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 18 MART 2024 PUAN DURUMU
Bugün yeni bir haftaya başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında puanlar belirlendi.
YEŞİM- 21
TUĞBA- 19
ALEYNA- 8
DAMLA- 3
Kaynak: Türkiye Gazetesi