Gelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadı

Nursel Ergin’in sunduğu ‘Gelinim Mutfakta’ adlı programda yarışan Aleyna adındaki bir yarışmacının almak istediği yemek takımının fiyatı dudak uçuklattı. Rakamı duyan Nursel Ergin, şaşkınlık yaşayarak “Hepimiz şok olduk. Nasıl bir fiyat bu böyle” dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın dünkü bölümünde yaşanan bir olay hem sunucu Nursel Ergin’i hem de izleyicileri şaşırttı. Yarışmada gelin adayı olarak yarışan Aleyna’nın almak istediği yemek takımı fiyatıyla duyanların ağızlarını açık bıraktı.

FİYATI 132 BİN TL

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelin adayı Aleyna’nın almak istediği 132 bin TL’lik yemek takımı olay oldu. Sade ve beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu yemek takımının yüz tanıma, otomatik çatal kaşık bıçak peçete servisi özelliği bulunuyor. Ayrıca sandalyelerin üzerinde ‘afiyet olsun’ yazan sensörler de mevcut.

NURSEL ERGİN: HEPİMİZ ŞOK OLDUK

Sunucu Nursel Ergin de duyduğu fiyat karşısında çok şaşırdı. Ergin, “Şok oldum, akıllı masaymış, çatal bıçakları kendi çıkarıyormuş. Yüz tanıma özelliği varmış. Nasıl bir fiyat bu böyle. Hepimiz şok olduk. Türkiye standartlarında yüksek fiyatlar” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Aleyna’nın kayınvalidesi Songül Hanım ise “Hepsini annesine aldıracağım” diyerek izleyenleri gülümsetti.