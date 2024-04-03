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Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta&#039;da bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen programda 3 Nisan gününün puan durumu da araştırılırken çeyrek altının sahibi olan kişi de araştırıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1.oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte bugünün kazananı ve puan durumu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Yaptığı yemekler ise en yüksek puanı alan kişi çeyrek altını kazanırken haftanın son gününe kadar en fazla puanı toplamayı hedefliyor. Peki bugün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 1358. bölümü geride kaldı. Gelinim Mutfakta'da, dört farklı gelin yemekleriyle yarışırken, kayınvalideler de kendi gelinlerine yüksek puanlar vermek için 3 Nisan günü yayınlanan bölümde Yeşim, günün kazanan ismi oldu.

PUAN DURUMU

Bugünün puanları şöyle:

YEŞİM: 18

DAMLA: 13

ALEYNA: 10

ÖZLEM: 9

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu - 2. Resim

SALI GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 Nisan'ın 1.si Aleyna olmuştu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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