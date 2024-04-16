Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ikinci bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Yeni gelen kaynana beş puanı kime verdi? Bugün kim birinci oldu? Bu hafta Salı günü çeyreği kim aldı? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı puanları ile puan durumu belli oldu. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Yeşim bugün kaç puan aldı?  Yeni yarışmacı nasıl puanlar aldı? 

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

16 Nisan Salı günü 1367. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta  gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 2. Resim

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Yeşim aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi yeşim çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 3. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM- 16

DAMLA- 14

SEDA- 11

ALEYNA- 7

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 4. Resim

GEÇEN HAFTA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Geçtiğimiz hafta koluna 10 bileziği takan isim sadece ama sadece bir puanla Aleyna Koca oldu.

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 5. Resim

Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu - 6. Resim

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM VEDA ETTİ?

Geçtiğimiz hafta finalinde Birgül aldığı düşük puanlardan dolayı, yarışmaya veda eden gelin oldu.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıİstanbul Valisi Davut Gül'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
K-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulundu - HaberlerK-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulunduRusya Federasyonu devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Putin, mazbatasını aldı - HaberlerRusya Federasyonu devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Putin, mazbatasını aldıMehmed: Fetihler Sultanı 16 Nisan’da yayınlanacak bölümünde Sultan Mehmed tahta çıkıyor - HaberlerMehmed: Fetihler Sultanı 16 Nisan’da yayınlanacak bölümünde Sultan Mehmed tahta çıkıyorBorussia Dortmund-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak - HaberlerBorussia Dortmund-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacakİstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisan - Haberlerİstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisanİbrahim Tatlıses torunuyla davalık oldu! Oğlu Ahmet Tatlıses sert çıkıştı - Haberlerİbrahim Tatlıses torunuyla davalık oldu! Oğlu Ahmet Tatlıses sert çıkıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...