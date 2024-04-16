Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme:

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ikinci bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Yeni gelen kaynana beş puanı kime verdi? Bugün kim birinci oldu? Bu hafta Salı günü çeyreği kim aldı? Detaylar haberimizde...