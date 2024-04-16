Gelinim Mutfakta 16 Nisan birincisi Yeşim oldu
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu gündeme geldi. Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ikinci bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Yeni gelen kaynana beş puanı kime verdi? Bugün kim birinci oldu? Bu hafta Salı günü çeyreği kim aldı? Detaylar haberimizde...
Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı puanları ile puan durumu belli oldu. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Yeşim bugün kaç puan aldı? Yeni yarışmacı nasıl puanlar aldı?
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
16 Nisan Salı günü 1367. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.
Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Yeşim aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi yeşim çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN 2024 PUAN DURUMU
YEŞİM- 16
DAMLA- 14
SEDA- 11
ALEYNA- 7
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.
GEÇEN HAFTA BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Geçtiğimiz hafta koluna 10 bileziği takan isim sadece ama sadece bir puanla Aleyna Koca oldu.
GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM VEDA ETTİ?
Geçtiğimiz hafta finalinde Birgül aldığı düşük puanlardan dolayı, yarışmaya veda eden gelin oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi