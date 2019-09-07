Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Hande Erçel,Instagram üzerinde fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' gibi yorumlar yazan sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç'tan şikayetçi olarak dava açmıştı. Fenomen ile uzlaşmak istemeyen Erçel bu kez 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.