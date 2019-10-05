Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni bölümde gördü.
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruyu sormadan önce yarışmacı Arda Ayten ve kendisine eşlik eden annesi ve ablasıyla sohbet etti.
İŞTE 1 MİLYONLUK SORU
Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak