Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’daki lüks konut ve turizm yatırımları ile dikkat çeken Çağdaş Holding, bünyesindeki beyaz eşya mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Çağdaş Holding’in yatırımları ile Türkiye’nin en büyük Profilo mağazası Bodrum’da geniş katılımla açıldı. İçerisinde deneyim alanı olan ilk mağaza özelliğini taşıyan Profilo Bodrum’un açılışına Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Profilo Ev Aletleri Satış Direktörü Semir Kuseyri de katıldı.