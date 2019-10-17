Bodrum’daki lüks konut ve turizm yatırımları ile dikkat çeken Çağdaş Holding, bünyesindeki beyaz eşya mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Çağdaş Holding’in yatırımları ile Türkiye’nin en büyük Profilo mağazası Bodrum’da geniş katılımla açıldı. İçerisinde deneyim alanı olan ilk mağaza özelliğini taşıyan Profilo Bodrum’un açılışına Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Profilo Ev Aletleri Satış Direktörü Semir Kuseyri de katıldı.
En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı
17.10.2019 - 12:10 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor. Önceki gün Türkiye’nin en büyük deneyim alanlı Profilo Mağazası’nı da Bodrum’a kazandıran Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Mağazacılık anlayışında fark oluşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.
Etiketler : beyaz eşya,mağaza,
656866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/656866.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER