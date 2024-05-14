Bingöl'de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

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Bingöl'de yerin altından gelen sesler vatandaşlarda paniğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "gelmekte olan büyük bir deprem var" endişesine kapıldı. Prof. Dr. Naci Görür, konuya yönelik değerlendirmede bulunarak, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde toraktan çeşitli gazlar ve özellikle Radon gazı çıkar" ifadelerine yer verdi.

Bingöl'ün Sorhal ilçesinde yer altından gelen sesler büyük bir endişeye yol açtı. Vatandaşlar yaşadığı paniği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Büyük bir deprem olacağı korkusuna kapılan bir vatandaş ise, X hesabı üzerinden Prof. Dr. Naci Görür’e soru yöneltti.

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PROF. DR. GÖRÜR: UZAKTAN TESPİT ETMEK ZOR

Kendisine yöneltilen soruyu cevaplandıran Prof. Dr. Naci Görür, bölgede deprem riski olup olmadığına yönelik değerlendirmede bulundu. Görür, "Solhan’da yeraltından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor" sözlerini sarf etti.

"DEPREM BÖLGELERİNDE ÇEŞİTLİ GAZLAR ÇIKAR"

Görür, açıklamasının devamında, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde toraktan çeşitli gazlar ve özellikle Radon gazı çıkar. Sanki ses gaz çıkışını andırıyor" dedi.

AFAD UZMAN EKİP GÖNDERECEK

Yapılan ihbarlar sonucu AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yetkililerce zehirli gaz bulgusuna ulaşılamadığı ifade edildi. Bölgeye ayrıntılı incelemeler için uzman ekip gönderilecek.