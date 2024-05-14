Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bingöl'de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Bingöl'de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür&#039;den açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bingöl'de yerin altından gelen sesler vatandaşlarda paniğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "gelmekte olan büyük bir deprem var" endişesine kapıldı. Prof. Dr. Naci Görür, konuya yönelik değerlendirmede bulunarak, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde toraktan çeşitli gazlar ve özellikle Radon gazı çıkar" ifadelerine yer verdi.

Bingöl'ün Sorhal ilçesinde yer altından gelen sesler büyük bir endişeye yol açtı. Vatandaşlar yaşadığı paniği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Büyük bir deprem olacağı korkusuna kapılan bir vatandaş ise, X hesabı üzerinden Prof. Dr. Naci Görür’e soru yöneltti.

PROF. DR. GÖRÜR: UZAKTAN TESPİT ETMEK ZOR

Kendisine yöneltilen soruyu cevaplandıran Prof. Dr. Naci Görür, bölgede deprem riski olup olmadığına yönelik değerlendirmede bulundu. Görür, "Solhan’da yeraltından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor" sözlerini sarf etti.

"DEPREM BÖLGELERİNDE ÇEŞİTLİ GAZLAR ÇIKAR"

Görür, açıklamasının devamında, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde toraktan çeşitli gazlar ve özellikle Radon gazı çıkar. Sanki ses gaz çıkışını andırıyor" dedi.

AFAD UZMAN EKİP GÖNDERECEK

Yapılan ihbarlar sonucu AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yetkililerce zehirli gaz bulgusuna ulaşılamadığı ifade edildi. Bölgeye ayrıntılı incelemeler için uzman ekip gönderilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Seçim sonrası "değişimin" yol haritası belirlenecek! AK Parti kamp tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik - GündemAK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrikGezi Parkı davasında çarpıcı gelişme! Kavala talep etti, mahkeme heyeti değişti - GündemKavala talep etti, heyet hakkında karar verildiMeteoroloji son dakika alarm, o iller dikkat! Bu akşamdan itibaren etkili olacak - GündemMeteoroloji son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren başlıyorTeleferik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi - GündemHesap vakti belli oldu!Eski karısını öldüren kişi intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar ettiHerkes panik içindeyken o uyuyordu, gözünü açtığında olayın ortasındaydı - GündemGözünü açtı, olayın ortasında kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...