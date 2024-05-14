AK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik

Düzenleyen: Baki Sancak 14 Mayıs 2024 20:17 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 20:21 - Güncelleme:

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez’in seçilmesine ilişkin açıklama yaptı. Ömer Kerkez'i tebrik eden Çelik, "Hayırlı olsun" dedi.