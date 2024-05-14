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AK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik

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AK Parti&#039;den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez&#039;e tebrik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez’in seçilmesine ilişkin açıklama yaptı. Ömer Kerkez'i tebrik eden Çelik, "Hayırlı olsun" dedi.

Yargıtay'da iki aydır süren seçim mesaisinin 37. turda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kerkez için tebrik mesajı yayımladı.

Çelik mesajında, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sn Ömer Kerkez’i tebrik ediyoruz. Görev süresi sona eren Sn Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve yargı camiamız için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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