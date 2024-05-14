Seçim sonrası "değişimin" yol haritası belirlenecek! AK Parti kamp tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "değişim" mesajı vermesinin ardından AK Parti'de seçim sonrası yeni yol haritasının belirleneceği kritik kamp tarihleri belli oldu.

AK Parti'de seçim sonrası değişim rüzgarları esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün "Daima yenileme, tazeleme, geliştirme kabiliyetine sahibiz. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir" diyerek değişim sinyali vermişti. AK Parti’de yeni yol haritasının belirleneceği kamp tarihi belli oldu.

İKİ YENİ HALKA EKLENECEK

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada, AK Parti’nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade etti.

KAMP TARİHİ BELLİ OLDU

Genel Sekreter Şahin, şunları kaydetti:

“7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."