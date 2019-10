Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 indirim listesi her hafta vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu haftanın A101 markette aktüel listesi yine hem kaliteli hem de cazip fiyatlı ürünlerle dopdolu. A101 17 Ekim indirim listesindeki ayrıntılar haberimizin devamında. A101 aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicisinin karşısında. Her hafta hem kaliteli hem kullanışlı hem de uygun etiketli ürünleri satışa çıkaran A101 indirimli ürünlerine hız kesmeden bu hafta da devam ediyor. A101 aldın aldın kampanyası tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar her hafta A101 aktüel indirimli fırsatlarının hangi marketlerde olduğunu araştırıyor. A101 aktüel indirim listesinde bu hafta yine birbirinden cazip ürünlerle dopdolu… Bu haftanın A101 aktüel flaş indirimli ürünlerinde bazı ürünler oldukça ön plana çıkıyor.

A101 17 EKİM 2019 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri ise yine indirimli fiyatlarıyla A101 marketlerdeki yerini alacak. İşte, sizler için incelediğimiz A101 aktüel indirim listesi ve kataloğundaki detaylar…

A101 aktüel 17 Ekim 2019 kataloğunda yer alan elektrikli ev aletleri saymakla bitmiyor. Multi Cyclone torbasız tasarıma sahip, otomatik kablo sarma özellikli, 3 yıl garantili Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 289 TL. Soğuk hava üfleme özellikli, 2 yıl garantili, aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi ile dikkat çeken, 2 farklı hız kademesi ile çalıştırılabilen Elle Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL. Aprilla Kulak ve Burun Kılı kesme Makinesi 11,95 TL. Şarjlı olma özelliği sayesinde seyahatlerde yanınızda taşıyabileceğiniz, 2 yıl garantili Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL. Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL. A101 17 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise tekstil.

A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında. A101 market katalog yine uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor. A101 aktüel indirimli ürünler hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor “Çok Al Az Öde” ve “Haftanın Yıldızları” indirimleri A101 markette devam ediyor.

A101 17 EKİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

Vatandaşlar A101 market aktüel indirimlerini sorguluyor. İşte A101 market aktüel indirim listesi kataloğundaki diğer ürünler. A101 MARKET Çok Al Az Öde FIRSATLARI Yüzlerce ürünü indirimli fiyattan satışa sunan A101, bu haftada müşterilerinin cebini rahatlatmaya hazırlanıyor.

Özellikle kalitesi ile kendisini ispatlamış olan Zorluteks’in ürünlerinin ön plana çıktığı 17 Ekim 2019 A101 kataloğunda; farklı lisans seçeneklerine sahip Polar Bebek Battaniyesi 19,95 TL. Pamuktan üretilmiş Bebek Nevresim Seti 24,95 TL. Brillant Bebek Yorganı 27,95 TL. Farklı renk ve desenlerde Zorluteks 2’li Ranforce Yastık Kılıfı 7,95 TL. Nouvelle Silikon Yastık 14,95 TL. Farklı renk ve desen seçeneklerine sahip Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 24,50 TL. Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 21,50 TL. 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekstil ürünleri arasında giyim ürünleri de var. Farklı renk ve desenlerde Çocuk Puf Yelek 29,95 TL. Silk&Blue 2’li Bayan Soket Çorap 5,25 TL. 17 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere sunulacak ürünler arasında anneleri ve anne adaylarını sevindirecek türden ürünler de var. Gold Baby Çift Yönlü Bebek Arabası 249,95 TL. Özel koltuk kumaşı, 5 noktalı emniyet kemeri, ekstra çıkarılabilir ve yıkanabilir mama tepsisi gibi özellikleri ile ön plana çıkan Fisher-Price Mama Sandalyesi 299 TL. Eğitici Aktivite Masası 39,95 TL. Çocuk Masası 34,95 TL. Giderli Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL. Micro Blok İtfaiye Seti 6,95 TL. Masal Kitabı çeşitleri 2,25 TL. Çocuk Klozet Adaptörü 7,95 TL. Oyuncak Kutusu 22,50 TL.

A101 aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. A101'de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor. Vatandaşlar her hafta haftanın fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu yoğun olarak takip ediyorlar.

A101 17 EKİM AKTÜEL BROŞÜRÜ

A101 aktüel ürünler listesi birbirinden muhteşem ürün seçeneklerinin yer aldığı yepyeni bir katalog hazırladı. Yine muhteşem bir kampanya hazırlayan A101 indirim kataloğu birbirinden güzel ürünlerle dopdolu…

A101 MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

A101 Market 7 gün müşterilerine hizmet veriyor. Çalışma saatleri ise hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak hatırlatmakta fayda var ki; A101 marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır. A101 genel merkezi Ümraniye'dedir. Merkez binası; Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yer almaktadır. A101 genel merkezine; 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün.