Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geri sayım devam ediyor. Öğrenciler ve veliler Eylül ayında başlayan, yoğun tempoda geçen bir dönemi hangi ayda ilk ara tatile gireceğini merakla ve sabırsızlıkla bekliyor. Peki merak edilen ilk ara tatil ne zaman olacak? Öğretmenlerin de ara tatil planlamasında bir değişiklik olacak mı? Kasım ayında ilk ara tatil başlayacak ve okullar kapanacak mı? 1.Dönem ne zaman bitecek? 2. Ara tatil ne zaman olacak? Ara tatil takvim planlaması nasıl olacak? Okullar ne zaman ilk ara yapacak ve kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün? Yarıyıl tatili kaçında başlıyor? Birinci yarıyıl ne zaman? İkinci yarıyıl ne zaman? Ara tatil ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN ?

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında, hafta sonuyla birlikle toplamda 9 gün öğrenciler tatil yapabilecek.

18 Kasımda başlayacak olan ilk ara tatil 22 Kasımda sona erecek. Ardından 25 Kasım’da öğrenciler tekrardan ders başı yapacak.

Peki 1. Dönem ne zaman bitecek öğrenciler yarı yıla ne zaman çıkacaklar?

1.DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK ?

17 Ocak 2020 Cuma günü öğrenciler 1. Dönemin sınav streslerini ve yoğun tempolarını geride bırakıp yarıyıl tatiline çıkacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK ?

6- 10 Nisan arasında ikinci ara tatil uygulanacak. Hafta sonu ile birlikte toplamda 7 gün tatil yapan öğrenciler 13 Nisan’da ders başı yapacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK ?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre 13 Nisanda başlayacak olan 2. Ara tatil 19 Haziran’da tamamlanarak son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler büyük bir heyecanla toplamda 11 haftalık yaz tatiline girecekler.

ÖĞRETMENLERİN ARA TATİL PLANLAMASI NASIL OLACAK ?

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında öğretmenler bu süreçte görevlerine devam edecekler.

Bakan Ziya Selçuk öğretmenlerin tatil planlamasında bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Sadece öğrenciler Kasım ve Nisan ayında ara tatil yapacaklar öğretmenlere bu süreçte tatil olmayacak.