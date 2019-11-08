Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.