Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu
08.11.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.
Etiketler : Karabük,
661453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/661453.aspx
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