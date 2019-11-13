Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Resmi tatiller günleri, 2020 yılında izin ve tatil günleri, Öğrenciler ve çalışanlar için 9 gün tatil var mı? Yoğun çalışma ve eğitim dönemi içerisinde yoğun günler geçiren vatandaşlar dinlenmek ve yenilenmek için izin günlerini öğrenip belirli tatil planları yapmak istiyorlar. Bu doğrultuda webde izin günlerine yönelik "2020 Resmi tatiller günleri 2020 yılında izin ve tatil günleri, Öğrenciler ve çalışanlar için 9 gün tatil var mı?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyorlar. Peki 2020 Resmi tatiller günleri 2020 yılında izin ve tatil günleri, Öğrenciler ve çalışanlar için 9 gün tatil var mı? Önümüzdeki yıl resmi tatiller hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geliyor? İzin günlerine dair detayları derlediğimiz haberimizde ulaşabilirsiniz...

ÖĞRENCİLER İÇİN 9 GÜN TATİL VAR MI?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ | 2020 YILINDA İZİN VE TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

Bakan Selçuk'tan tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat. 81 ilin faaliyet listesini hazırladık. Eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan beslenmeye, yaşamdan öğrenmeye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.