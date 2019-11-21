Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü en güzel resimli, yazılı mesajlar, Öğretmenlere nasıl hediyeler alınır? Öğretmenler aileden sonra bir bireyin eğitiminde en büyük role sahip kişidir. Öğretmenin ellerinde geleceğin doktorları, mimarları, mühendisleri, öğetmenleri, sanatçıları şekillenir. Bu önemli meslek her sene 24 KAsım'da özenle kutlanır. Bu nedenle öğrenciler öğretmenlerine ne denli özel olduklarını hissettirmek için internette, "2019 Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü en güzel resimli, yazılı mesajlar, Öğretmenlere nasıl hediyeler alınır?" şejklinde arama yaparlar. 24 Kasım öğretmenler günü için aramalar yapıp düşünen öğrencilerimiz için gerekli içerikleri haberimizde derledik. İşte 2019 Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü en güzel resimli, yazılı mesajlar, Öğretmenlere nasıl hediyeler alınır? ile ilgili merak ettiğiniz her şey...

2019 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Kasım ayı içerisindeki en önemli günlerden birisi Öğretmenler Günü her yıl düzenli olarak oğrenciler tarafından kutlanıyor. Ülkemizde her yıl aynı tarihte yani 24 Kasım'da kutlanan çok özel ve anlamlı bir gün olan oğretmenler günü, bu sene pazar gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ EN GÜZEL RESİMLİ/YAZILI MESAJLAR

Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

ÖĞRETMENLERE NASIL HEDİYELER ALINIR?

Öğretmene ne hediye alınır? sorusuna cevap bulmak birçok insanı zorlayan bir süreç haline geliyor. Bu soruya cevap olması için genellikle öğretmene çiçek alınıyor olsa da farklı alternatiflere sahibiz.

İşte alabileceğiniz hediye alternatifleri:

-Çiçek

-Ajanda

-Kalem

-Kitap

-Masa saati

-Çikolata

-Cüzdan

-Tasarım oğretmen bardağı

Her ne kadar öğretmenlere güzel hediyeler sunmak istensede verebileceğiniz en güzel hediye derslerinizde ve davranışlarınınzdaki güzelleşme olacaktır.