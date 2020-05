Türkiye Gazetesi

Kadir Gecesi MESAJLARI fotoğraflı Resimli, En Güzel Ayetli, Sureli Kadir Gecesi Mesajları SMS, WhatsApp... Mübarek Kadir gecesi bu gece müminlerce evlerde biraz buruk bir biçimde ifa edilecek. Bu gecede sevdikleriyle bir araya gelemeyip evde karantina koşullarıyla buruk bir Kadir Gecesi geçirecek olan vatandaşlar, eş, dost, akrabalarına bu güne yönelik mesajlar göndererek onları kutlamak bu burukluğu bir nebze de olsa azaltmak istiyor. Bu sebeple internette" Kadir Gecesi MESAJLARI fotoğraflı Resimli, En Güzel Ayetli, Sureli Kadir Gecesi Mesajları SMS, WhatsApp... " şeklinde aramalar yapıyor. İşte sizin için derlediğimiz Kadir Gecesi haberimiz...

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI, SMS, WHATSAPP

Bu gecede Allahü têâlâya için dua ve ibadetlerin yanında uzakta, her an göremediğiniz yakınlarınız için hazırladığımız, fotoğraflı Kadir Gecesi mesajları, ayetli Kadir Gecesi mesajları, resimli Kadir Gecesi mesajlar, sureli Kadir Gecesi mesajları, Hadis-i Şerifli Kadir Gecesi mesajlarına ulaşabilirsiniz.

Gel ey Hazreti Muhammed aleyhisselâm bahardir, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi, Beraat”tan iner gibi gel gel Bekliyoruz yıllardır Kadir Geceniz mübarek olsun

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Allahü têâlâ tüm dualarınızı kabul etsin!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Allahü têâlâya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir Geceniz mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allahü têâlânın kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Kadir Gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle selametle.

Kadir geceniz mübarek olsun Allahü têâlâ sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin…

Allahü têâlânın aşkıyla yan bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allahü têâlânın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesinde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir Geceniz mübarek olsun!

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Allahü têâlâ sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kadir Geceniz Mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allahü têâlâ kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Her gecenin ulvi hayırı vardır, Allahü têâlâ her gecede mümine yardır, okunan her dua yanına kârdır, hele bir de olursa… Kadir gecesi.

Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allahü têâlâya arz etmek için de değerli bir fırsattır Kadir Gecesi, Allahü têâlânın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun

O gece boyunca melekler, Allahü têâlânın izniyle bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar, ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Allahü têâlâya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir gecen mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed aleyhisselâmı hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Hayırlı Kandiller... Allahü têâlâ bu güzel gecede bizlere onun rızasını kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hayırlı olsun.

Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.

Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun…

Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.

2020 KADİR GECESİ (KANDİL) MESAJLARI

*|* Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kandiliniz kutlu olsun.

*|* Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının percerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

*|* Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

*|* Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.Kandiliniz Kutlu olsun.



*|* Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.



*|* Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.





*|* En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

*|* Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

*|* resimli kadir gecesi mesajlarıİlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

*|* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...



*|* Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

*|* Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.