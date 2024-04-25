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Kum silosunda çalışan işçi 4 metreden beton zemine düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kum silosunda çalışan işçi 4 metreden beton zemine düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da meydana gelen iş kazasında, bir şantiyedeki kum silosunda çalışan işçi 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kum silosunda çalışan Hasan Ç. (43) aniden dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Kum silosunda çalışan işçi 4 metreden beton zemine düştü - 1. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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