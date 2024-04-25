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Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afrika&#039;dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afrika'dan gelen ve Türkiye'yi etkisi altına alan çöl tozuna karşı uzmanlardan bir kritik uyarı daha geldi. Afrika tozuyla beraber çok sayıda virüs ve bakterinin de geldiğine dikkat çekilirken, hasta yoğunluğunda artış yaşandığı kaydedildi. Uzmanlar sağlıklı olan kişilerin bile tozdan etkilenebileceğini vurgulayarak 'maske' önerisinde bulundu.

Afrika üzerinden taşınan çöl tozuna karşı uzmanlardan bir hayati uyarı daha geldi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İnci Gülmez, bu mevsimde Afrika tozlarının özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olduğunu söyledi.

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor - 1. Resim

VİRÜS VE BAKTERİLER DE GELDİ

İç Anadolu Bölgesi'nde de tozun görüldüğünü belirten Gülmez, Afrika tozuyla beraber çok sayıda virüs ve bakterinin de geldiğini aktardı.

Özellikle solunum sistemi hastalarında bu toz ve beraberindeki virüs ve bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların da ortaya çıktığını anlatan Gülmez, şu tavsiyelerde bulundu:

"Tozların solunmasıyla birlikte bu tozlar küçük hava yollarına kadar geldiği zaman oksijen değişimi olmuyor. Özellikle solunum yetmezliği olan kişilerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tozun yoğun olduğu zamanlarda pencerelerin havalandırma amacıyla açılmaması lazım. Dışarıya mümkün olduğu kadar çıkmamak gerekiyor. Mecburen çıkılacak ise de mutlaka maske takılması gerekiyor. Solunum yetmezliği olan kişilerde bu daha fazla derinleşebilir."

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor - 2. Resim

NEFES DARLIĞI ÇEKENLERDE ARTIŞ VAR

Özellikle son iki gündür gelen hastalarında tekrarlayan nefes darlığının daha fazla görüldüğüne dikkati çeken Gülmez, Afrika'dan gelen tozla birlikte bağıl nemin de yükseldiğini, bu nedenle havadaki oksijen miktarının da azaldığını aktardı.

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor - 3. Resim

SAĞLIKLI OLANLAR BİLE ETKİLENEBİLİR

Sağlıklı olan kişilerin bile tozdan etkilenebileceğini ifade eden Gülmez, şunları kaydetti:

"Havadaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak özellikle kalp yetmezliği olanlarda, astımlılarda ve KOAH'lılarda solunum yetmezliği daha fazla derinleşiyor. Astım ve alerjik hastalarda gelen tozla birlikte alerjen maddeler de solunduğu için astım krizlerine neden oluyor.

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor - 4. Resim

Eğer pencereyi açmıyorsanız evin içinde maske takmanıza gerek yok ama dışarıya çıktığınızda tozun yoğun olduğu zamanlarda mutlaka maskeyle dolaşmamız gerekir. Pazartesiden beri bizim hasta yoğunluğumuzun arttığını tespit ettik. Özellikle solunum yetmezliği şikayetiyle gelen hastalarda daha fazla olduğunu görüyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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