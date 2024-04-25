Afrika'dan gelen toz bulutu tam 3 gün boyunca etkili olacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu yurda giriş yaptı. Kum ve toz fırtınalarının kuvvetli yüzey rüzgarlarıyla büyük tutardaki tozun havaya taşınması sonucu oluşan çöl tozu geldi mi, Afrika tozu ne zaman gidecek? Çöl tozu nerelerde etkili olacak? Meteoroloji toz taşınımı detayları haberimizde.

Afrika tozu ne zaman gidecek, sorusu sorgulanmaya başlandı. Atina'dan gelen çöl tozu Türkiye'ye ulaştı. Çöl tozları yurtta etkisini gösterecek. Peki, Çöl tozu ne zaman sona erecek? Çöl tozu hangi illerde olacak?

AFRİKA TOZU NE ZAMAN GİDECEK?

Toz taşınımı geldi. Uzmanlardan peş peşe uyarı 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Türkiye'de birçok kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor.

Şu anda hem alçak seviyede hem de kısmen orta seviyede bulutlarla birlikte Balkanlar ve Batı Anadolu üstüne toz taşınımı yaşanıyor.

Bugün ve yarın da toz İstanbul'da görülecek.

Afrika üzerinden toz taşınımı nedeniyle özellikle Bolu'da gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Tekirdağ'dan giriş yapan çöl tozu yurdun batı ve iç kesimlerinde tam 3 gün boyunca etkili olacak.

Çöl tozlarının Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında etkisini 1-2 gün daha göstermesi bekleniyor.

Ayrıca çöl tozu çamurlu yağmura da yol açabilir.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımı, çöllerden kalkan tozların atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmesiyle oluşuyor.