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Haberler > Gündem > Türkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi, uzmanlar uyardı

Türkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi, uzmanlar uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi, uzmanlar uyardı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahra Çölü üzerinden ülkemizde de etkili olması beklenen çöl tozu geliyor. Yurdun batısında yeni haftada toz taşınımı beklenirken, uzmanlar özellikle alerjisi olanların maske takmasını tavsiye ediyor.

Ülkemizde bu hafta Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili olacak.

ÇAMUR YAĞABİLİR

Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı, özellikle yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebebiyet verebilir. TRT Haber'e konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" ifadelerini kullandı.

"MASKE TAKIN"

Öte yandan uzmanlar toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekerken, Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların maske takmaları gerektiğini söyledi. Yaşar, "Alerjisi olanların önümüzdeki haftadan itibaren 20 Nisan’a kadar yani sistem oturuncaya kadar maske takmaları gerekli. Özellikle astıma olan ve akciğer sorunu olanların kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske takması lazım."  dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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