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Çöl tozunu işaret eden Orhan Şen'den maske uyarısı geldi! "250'yi geçerse..."

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahra Çölü üzerinden gelen çöl tozları, Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle yurdun batısında etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle çamur yağma ihtimali bulunduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde ise maske takılması gerekebileceğini söyledi.

Türkiye, önümüzdeki hafta Sahra Çölü üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altına girecek. Kuzey Afrika'dan gelecek olan toz konusunda uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toz taşınımı beklenen illeri açıkladı ve maske kullanımı konusuna değindi.

Türkiye'ye toz taşınımının iki yolla geldiğini, bunlardan birinin Suriye üzerinden birinin de Kuzey Afrika'dan olduğunu belirten Orhan Şen, "4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Meteoroloji bu tahminleri yapıyor. Bugün yok ama yarın toz taşımımı bekleniyor" dedi.

"250'Yİ GEÇERSE MASKE TAKILMASI LAZIM"

Haritadaki renklere dikkat çeken Orhan Şen, "Buradaki sayı ve renkler uyumlu, sarı renk orta seviyede, yeşil sağlıklı olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü, 50'nin altındakilere sağlıklı diyor. Tekirdağ'da 146, Niğde'de 226. Bu hassas bir durum. Niğde'de 250'yi geçerse maske takılması lazım. Bu sistem Avrupa'ya çıkıyor ve Balkanlar'dan geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok yarın. Perşembe günü biraz artıyor değerler" ifadelerini kullandı.

Çöl tozunu işaret eden Orhan Şen'den maske uyarısı geldi!

"BU DURUM 2 GÜN DAHA SÜRECEK"

Bu durumun 2 gün daha süreceğini, cuma günü sona ereceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bu toza 'kırmızı toz' deriz. Sahra çölündeki rengi kırmızıdır. Demir vardır. Bu gübre yerine geçer. Saça da faydalıdır. Teneffüs yoluyla almamamız lazım ama. Şu anda maske takmaya gerek yok.

"ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞLARA SEBEP OLABİLİR"

Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Uzmanlara göre, bu durum toprak için faydalı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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