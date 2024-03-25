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Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 10 ile kuvvetli yağış uyarısı verdi. Sabah saatlerinde başlayacak yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. 

Yurt geneli yeni haftaya sağanak ve fırtınayla başladı. Mega kent İstanbul'da sağanağa hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş sığınacak yer ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarılarını yayımladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, bugün için Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e yerel kuvvetli sağanak uyarısı verildi. 

10 İLE UYARI

Yarın ise doğu kesimlerde kuvvetli yağışların etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunulurken şu ifadelere yer verildi:

Yurdun güneydoğusunda beklenen yağışların yarın (26.03.2024 Salı) ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri ile Batman'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in batısında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

26 MART SALI

Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı - 1. Resim

27 MART ÇARŞAMBA

Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı - 2. Resim

28 MART PERŞEMBE

Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı - 3. Resim

29 MART CUMA

Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı - 4. Resim

30 MART CUMARTESİ

Meteoroloji'den 10 ile kuvvetli sağanak uyarısı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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