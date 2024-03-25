Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 23 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentlerde fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 kentimizi "sarı" kodla uyardı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bugün; Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 23 kentte fırtına ve kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

TEK TEK SIRALANDI

23 kent ise şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemMuğla'da deprem oldu! Çevre iller de sallandıAYM’den, mağduriyete karşı önemli karar! Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı - GündemŞiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalıAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - GündemAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı - Gündem'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktıTEM'de feci kaza! Şerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdi - GündemŞerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdiKahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın - Gündem400 inşaat işçisinin kaldığı konteynerde yangın çıktıCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor' - GündemCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor'İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Saat verildi, fırtına geliyor - Gündemİstanbul ve Ankara için peş peşe uyarıİstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktı - Gündemİstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktıEriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi - GündemEriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...