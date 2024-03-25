Meteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 07:33 - Güncelleme: 25 Mart 2024 07:36 - Güncelleme:

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Meteoroloji aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 23 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentlerde fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.