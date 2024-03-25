Meteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 23 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentlerde fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 kentimizi "sarı" kodla uyardı.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Bugün; Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 23 kentte fırtına ve kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
TEK TEK SIRALANDI
23 kent ise şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi