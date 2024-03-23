Mart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardı! Kar, sağanak, fırtına, buzlanma...

Meteoroloji 23 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar bugün yer yer 2-4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde ise sağanak ve kar yağışı devam edecek. İşte günün hava durumu tahminleri...

Hafta sonu planı yapanlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita paylaştı, il il uyardı. Sağanak ve kar beklenen birçok il bulunurken, sıcaklıklar ise bazı bölgelerde artacak. Buzlanma, don ve çığ uyarısı verilirken, yağışların yarın sadece Doğu Karadeniz'de devam edeceği, yurdun kalanında havanın açık ve bulutlu seyredeceği belirtildi. İşte 24 Mart 2024 hava durumu tahminleri ve detaylar...

23 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatleri için iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı uyarısı verildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



23 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu