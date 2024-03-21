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Haberler > Yaşam > Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden yağış

Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden yağış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Kısa sürede caddeler beyaza bürünürken bir halı sahanın çatısı çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak beklentisini açıkladığı Adana'da kısa sürede hayat felç oldu. Akşam saatlerinde etkisini hissettiren kuvvetli sağanak ve dolu her yeri beyaza bürüdü.

Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan yoğun dolu yağışı, trafiği aksattı, yollar ve caddeler göle döndü. Sürücüler araçlarıyla pazar yerine sığınırken, fındık büyüklüğündeki dolu taneleri küçük çapta maddi hasara neden oldu.

Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden yağış - 1. Resim

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan özel bir halı sahasının çatısı çöktü. Olay sırasında halı sahanın boş olması facianın yaşanmasının önüne geçti.

Bağlar Mahallesi'nde ise bir evin üzerine direk devrildi. Bu olayda da sadece maddi hasar oluştu.

Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden yağış - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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