Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı! Her yer bir anda beyaza büründü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Bolu'da gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ile beraber sis de etkili oldu. Bölgede çok sayıda ekip çalışma başlattı. Lapa lapa yağan mart karı kent genelini kısa sürede beyaza bürüdü. İşte bölgeden ilk görüntüler...
Meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmuştu, Bolu’da beklenen kar gece yarısı başladı. Kent merkezinden kar kartpostallık manzaralar geldi.
GECE YARISI LAPA KAPA KAR YAĞDI
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü.
Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, yol kenarındaki alanlar beyaza büründü.
BOLU DAĞI'NDA SİS DE ETKİLİ OLDU
Kar yağışı, D-100 kara yolunda da Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde etkili oluyor. Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkisini gösteriyor.
Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Bolu’da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı