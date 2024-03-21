Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı! Her yer bir anda beyaza büründü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 21 Mart 2024 02:19 - Güncelleme: 21 Mart 2024 02:21 - Güncelleme:

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Bolu'da gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ile beraber sis de etkili oldu. Bölgede çok sayıda ekip çalışma başlattı. Lapa lapa yağan mart karı kent genelini kısa sürede beyaza bürüdü. İşte bölgeden ilk görüntüler...