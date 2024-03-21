Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşeceği kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek - 1. Resim

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek - 1. Resim

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek - 2. Resim

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek - 3. Resim

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu - GündemAnayasa Mahkemesi Başkanı belli olduTurgut Altınok, 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu! Mansur Yavaş'a: Londra'daki evi kaça satın aldın? - Gündem'Mal varlığı' sorusuna dikkat çeken cevap!Gündem olan görüntüler için ilk yorum! "Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız" - Gündem"Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden rahatsız"Sandığa son 10 gün: İşte 10 soruda yerel seçimin merak edilenleri - Gündemİşte 10 soruda yerel seçimin merak edilenleriAlanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı - GündemAlevlere teslim olan tekneler küle döndüMİT'ten Kandil'de nokta operasyon! PKK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu Sorumlusu etkisiz hale getirildi - GündemMİT'ten Kandil'de nokta operasyonSavunma Bakanı Güler: Irak’la ortak harekât merkezi kuruyoruz - GündemSavunma Bakanı Güler: Irak’la ortak harekât merkezi kuruyoruzÇetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltı - GündemÇetelere dev operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 63 gözaltıYüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor - GündemYüksek yargıda seçim maratonu!Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda - GündemSıcaklıklar düşüyor, kar kapıda
Sonraki Haber Yükleniyor...