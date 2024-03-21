Ankara'da kar sürprizi! Yağış devam edecek, hava buz kesecek

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşeceği kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.