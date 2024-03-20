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Haberler > Yaşam > Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van kara teslim oldu. Mart ayında lapa lapa yağan karla her yer beyaza büründü. Aşırı yağışa dayanamayan ağaçlar yollara devrildi.

Van’da 2 günden bu yana devam kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı.

Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - 1. Resim

Aşırı yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - 2. Resim

Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü.

Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - 3. Resim

Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp ipleri kesilerek yola düştü. Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.

Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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