Meteoroloji son tahminlerini güncelledi, kar geliyor! Hava sıcaklıkları 9 derece düşecek, 10 ile sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mart çarşamba günü için tahminlerini paylaştı. Son raporda kar uyarısı yer aldı. 10 il için sarı kod verildi. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe günü itibarıyla yurdun iç kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek.

HAVA SICAKLIKLARI 9 DERECE DÜŞECEK!

Son tahminlere göre bugün hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında düşecek. Raporda, "Bu gece saatlerinde Bursa'dan başlayacak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 5 - 9 derece azalması beklenmektedir. Rüzgâr, kuzey ve kuzeybatı yer yer kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yarın öğle saatlerinde Bursa'nın batı ve kıyı kesimlerinde kuvvetli (30 - 50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Eskişehir ve ilçelerinin, parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

10 İLE SARI KOD VERİLDİ

Sarı kod verilen iller açıklandı: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Ağrı

Hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği belirtildi.

ÖĞLEDEN SONRA KAR BAŞLAYACAK

Eskişehir'de kar bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış olacağı tahmin ediliyor.

İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...



MARMARA GÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 9°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 16°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 17°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 20°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 9°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK 2°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.