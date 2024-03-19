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Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mart Salı hava durumu raporunu paylaştı. Son tahminlere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise kar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

 

Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor - 1. Resim

19 Mart Salı

Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor - 2. Resim

20 Mart Çarşamba

Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor - 3. Resim

21 Mart Perşembe

Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor - 4. Resim

22 Mart Cuma

Meteorolojiden çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor - 5. Resim

23 Mart Cumartesi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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