Kar, sağanak, çığ... Meteoroloji'den 13 kente sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji 22 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, bugün sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Yurdun büyük bölümünde hava yağışlı olacak, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Birçok kentte ise kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte günün hava durumu tahminleri ve sarı/turuncu kodla uyarı alan iller...

Türkiye baharı beklerken adeta yeniden kışı yaşıyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getirdi, birçok kent beyaza büründü. Doğuda bulunan 13 il sarı ve turuncu kodla uyarı alırken, sıcaklıklar bazı bölgelerde ise 4-6 derece azalacak.

22 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise yurdun doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

13 KENTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji 13 kenti kuvvetli kar yağışı, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari için turuncu kodlu uyarı verilirken, sarı kod ile uyarılan iller ise şöyle: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman.



22 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı