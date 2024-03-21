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Merakla beklenen açıklama geldi! Hakkari'de okullar tatil edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Merakla beklenen açıklama geldi! Hakkari&#039;de okullar tatil edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de iki gündür devam eden kuvvetli sağanak ve kar nedeniyle okullar yarın (22 Mart 2024 cuma) tatil edildi.

Meteoroloji Balkanlardan gelen soğuk havaya dair uyarıda bulundu, Mart ayının ortasında doğu illerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde hayatı zorlaştıran yağışın ardından bir kentten binlerce öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren açıklama geldi.

Hakkari Valiliği, il genelinde iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle okulların 22 Mart 2024 Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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