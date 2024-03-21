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Ankara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da 21 Mart okullar tatil değil. | Sabah saatlerinde kar yağışının yaşandığı Ankara’da sıcaklıklar da düştü. Akşam saatlerinde yoğunlaşması beklenen kar yağışı nedeniyle Ankara Valiliği okulları tatil etti mi etmedi mi araştırılıyor. İşte, detaylar…

Ankara’da sabah saatleri itibariyle sıcaklıklar düştü ve kar yağışı başladı. Ardından vatandaşlar Ankara’da okulların kar tatili olup olmadığı ve Ankara Valiliği’inin açıklaması merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

ANKARA VALİLİĞİ OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da meteoroloji kar yağışı uyarısı verdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşama doğru yoğunlaşması bekleniyor. Ankara’da 21 Mart okullar tatil değil. Ankara Valiliği’nden kar tatiliyle alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi? - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Batman, Diyarbakır, Siirt ile Şırnak illerinde yoğun yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyardı. Bölgede oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuz koşullara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda açıklama yaptı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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