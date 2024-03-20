Seçimden sonraki gün resmi tatil mi? 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

Seçimden sonraki gün resmi tatil değil ancak okullar tatildir | Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmen bulunduğu il ve ilçe belediye başkanını belirlemek için okullarda oy kullanacak. Seçimin ertesi günü okullar tatil mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli seçimden sonraki gün resmi tatil mi, okul var mı yok mu araştırıyor. Peki, 1 Nisan günü okullar tatil mi? İşte detaylar…

Seçimden sonraki gün resmi tatil mi? Yerel seçimler için oylar 31 Mart günü okullarda kullanılacak. Bu sebeple, seçimin ertesi günü okullar tatil mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli seçimden sonraki gün resmi tatil mi, okul var mı yok mu araştırıyor. Peki, 1 Nisan günü okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde…

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN RESMİ TATİL Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimden sonraki gün resmi tatil değildir. Seçimden sonraki gün okullar hariç, devlet kurumlarında ve özel sektörde mesai kaldığı yerden devam edecek.

Seçimden sonraki gün yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü seçim günü yapılan hazırlıklar nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek. Seçimden sonraki gün bu sebeple okullar tatil olacak.

31 Mart Pazar günü okullarda kurulan sandıklar kaldırılacak ve sınıflardaki sıralar ile oluşturulan oy verme işlemi için gerekli olan düzen, 1 Nisan Pazartesi günü tekrar eski haline çevrilecek.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.