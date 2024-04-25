Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi

İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’e sis bulutu değil, Kuzey Afrika’dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu çöktü. Görüş mesafesinin azaldığı kentte çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir’de de etkisini gösteriyor.

ŞEHRİ TAMAMEN KAPLADI

Gece saatlerinde de etkili olan çöl tozu bulutunun kentte oluşturduğu etki, günün ilk ışıklarıyla beraber gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar kentin iki yakasını görmekte güçlük çekerken, adeta sisi andıran fakat görüş mesafesini azaltan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.

HAVA KALİTESİ "ORTA"

Öte yandan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak’ta hava kalitesi değeri ‘iyi’ olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi ‘orta’ derece olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Survivor’da Berna elendi, ortalık karıştı! Aleyna ile birbirlerine girdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu - GündemEski Bakan Yılmaz'ın vefat nedeni belli olduKahramanmaraş'ta kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katletti - Gündem14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katlettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tarihi mektubun birebir basımını hediye etti - GündemErdoğan'dan Almanları mest eden hediyeDiploması sahte, ismi çalıntı! Patiswiss'in sahibi Elif Tunaoğlu ile ilgili yeni iddialar - GündemPatiswiss'in adı çalıntı, sahibinin diploması sahte çıktı7 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-29' operasyonu! 23 gözaltı - Gündem7 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-29' operasyonu! 23 gözaltıErdoğan'dan Steinmeier'e teklif: Engelleri değil ortak üretimi konuşalım - Gündem"Engelleri değil ortak üretimi konuşalım"
Sonraki Haber Yükleniyor...