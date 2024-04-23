Meteoroloji uyardı, bugün ve yarına dikkat! Göz gözü görmeyecek...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji son tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde bugün ve yarına dikkat çekildi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması beklenirken batı ve iç kesimlerde toz yağacağı konusunda uyarı geldi, işte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Türkiye’nin batı ve iç kesimlerine bugün ve yarın kuvvetli rüzgârla birlikte Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor.
Bugün, Marmara ile Ege’nin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgârla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor. Yarın ise İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgârla birlikte toz taşınımı etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken hafta ortasında sıcaklık değerlerinin Ankara’da 32, İzmir’de 28, İstanbul’da 21, Antalya’da 27, Adana’da 36, Diyarbakır’da 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 15°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi