Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden çifte alarm

Meteoroloji, 22 Nisan Pazartesi günü için hava durumu raporunu paylaştı. Son tahminlere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya ile Bursa çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de ise toz taşınımı bekleniyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

22 Nisan Pazartesi

23 Nisan Salı

24 Nisan Çarşamba

25 Nisan Perşembe