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Meteoroloji'den Güney Ege'ye fırtına uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den Güney Ege&#039;ye fırtına uyarısı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Güney Ege’de rüzgarın yarın sabah erken saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Son uyarı, Meteoroloji'den geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğ, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre, “Güney Ege’de rüzgarın Salı günü (23.04.2024) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (24.04.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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