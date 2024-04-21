Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Harita ile il il açıkladı

Yurdun dört bir yanında fırtına etkili oluyor! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü, yaralılar var

Yurdun dört bir yanında fırtına etkili oluyor! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü, yaralılar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Nisan 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın son gününde hava nasıl olacak il il belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de dün etkili olan sağanak yerini bulutlu havaya bırakıyor, birçok bölgede ise yağmur etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklar ise yer yer azalacak.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün yurdun büyük bölümünde etkili olan sağanak, bugün çoğu kentte yerini bulutlu ve kapalı bir havaya bırakıyor. Sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sürecek, Edirne, Kırklareli, Adana gibi illerde de yer yer etkisini hissettirecek. İşte günün hava durumuna dair detaylar...

21 NİSAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2-4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esecek.



21 Nisan 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı